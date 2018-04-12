Пентагон впервые продемонстрировал работу «Гремлинов» 

Стая многоразовых беспилотников может проводить разведку, участвовать в кибервойнах и сбрасывать бомбы Управление перспективных исследовательских проектов американского военного ведомства в рамках программы Gremlins провело запуск беспилотного летательного аппарата с борта военно-транспортного самолета C-130 Hercules. Соответствующее видео было размещено на Giphy.
Программа Gremlins предполагает создание системы запуска и управления работой стаей маленьких и недорогих беспилотников многоразового использования. В качестве перевозчика дронов используется самолет C-130 Hercules. После проведения разведки, действий в рамках кибервойны или бомбометания стая дронов возвращается на другое воздушное судно.
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Применение технологий, разрабатываемых в рамках Gremlins, можно увидеть в ролике исследовательской лаборатории ВВС Соединенных Штатов, где продемонстрирован вероятный способ нанесения американского удара с воздуха по позициям неприятеля. Согласно планам министерства обороны США, такие схемы будут применяться в вооруженных конфликтах к 2030 году. По сообщениям СМИ, в проекте бюджета военного ведомства США на 2019 финансовый год заложено $188,3 млн на предотвращение угрозы со стороны вражеских беспилотников. Напомним, что первым примером использования стаи дронов в боевых действиях стало нападение на позиции российских военных в Сирии. Тогда в ночь на 6 января 2018 года сирийскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в Тартусе атаковали 13 беспилотных летательных аппарата. В Минобороны РФ заявили, что 7 дронов удалось вывести из строя с помощью ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», остальные беспилотники уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы.