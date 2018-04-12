Пентагон впервые продемонстрировал работу «Гремлинов»

Стая многоразовых беспилотников может проводить разведку, участвовать в кибервойнах и сбрасывать бомбы Управление перспективных исследовательских проектов американского военного ведомства в рамках программы Gremlins провело запуск беспилотного летательного аппарата с борта военно-транспортного самолета C-130 Hercules. Соответствующее видео было размещено на Giphy.

Программа Gremlins предполагает создание системы запуска и управления работой стаей маленьких и недорогих беспилотников многоразового использования. В качестве перевозчика дронов используется самолет C-130 Hercules. После проведения разведки, действий в рамках кибервойны или бомбометания стая дронов возвращается на другое воздушное судно.

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