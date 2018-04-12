Ещё
Пентагон впервые продемонстрировал работу «Гремлинов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон впервые продемонстрировал работу «Гремлинов» 

Карельские вести 1 час назад
Стая многоразовых беспилотников может проводить разведку, участвовать в кибервойнах и сбрасывать бомбы Управление перспективных исследовательских проектов американского военного ведомства в рамках программы Gremlins провело запуск беспилотного летательного аппарата с борта военно-транспортного самолета C-130 Hercules. Соответствующее видео было размещено на Giphy.
Программа Gremlins предполагает создание системы запуска и управления работой стаей маленьких и недорогих беспилотников многоразового использования. В качестве перевозчика дронов используется самолет C-130 Hercules. После проведения разведки, действий в рамках кибервойны или бомбометания стая дронов возвращается на другое воздушное судно.
via GIPHY
Применение технологий, разрабатываемых в рамках Gremlins, можно увидеть в ролике исследовательской лаборатории ВВС Соединенных Штатов, где продемонстрирован вероятный способ нанесения американского удара с воздуха по позициям неприятеля. Согласно планам министерства обороны США, такие схемы будут применяться в вооруженных конфликтах к 2030 году. По сообщениям СМИ, в проекте бюджета военного ведомства США на 2019 финансовый год заложено $188,3 млн на предотвращение угрозы со стороны вражеских беспилотников. Напомним, что первым примером использования стаи дронов в боевых действиях стало нападение на позиции российских военных в Сирии. Тогда в ночь на 6 января 2018 года сирийскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в Тартусе атаковали 13 беспилотных летательных аппарата. В Минобороны РФ заявили, что 7 дронов удалось вывести из строя с помощью ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», остальные беспилотники уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы.
Карельские вести: последние новости
В Минобороны РФ назвали, кто нанес удар по аэродрому в Сирии НАТО решила задействовать турецкую авиабазу для удара по Сирии СМИ: Пентагон назвал условие, как избежать войны с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву48
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии120
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии67
Суд фактически разрешил курить в самолетах195
Что Россия может сделать Западу396
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение