Минобороны РФ: масштабная гуманитарная операция в Восточной Гуте подходит к концу

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии и местные власти завершают масштабную гуманитарную операцию в Восточной Гуте. Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Восточной Гуте российский Центр по примирению совместно с сирийскими властями завершает масштабную гуманитарную операцию. За время ее проведения выведено 170 тысяч 152 человека, в том числе 63 тысячи 117 боевиков и членов их семей", — сказал он.

В настоящее время все населенные пункты Восточной Гуты находятся под контролем правительственных сил Сирии, подчеркнул Конашенков. Для мониторинга обстановки и поддержания правопорядка в Восточную Гуту введены подразделения российской военной полиции, напомнил он.