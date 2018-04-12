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Помпео: действия Сирии заслуживают жесткой реакции со стороны США
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Помпео: действия Сирии заслуживают жесткой реакции со стороны США 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Сирия представляет собой угрозу стабильности в регионе, это заслуживает более жесткой реакции со стороны США.
Об этом говорится в письменном заявлении директора ЦРУ Майкла Помпео, распространенном перед началом слушаний в сенатском комитете по иностранным делам, посвященных его утверждению на посту госсекретаря США.
"Потерпевшее крах государство Сирия представляет собой растущую угрозу правам человека, национальной безопасности и региональной стабильности, — и это заслуживает более жесткой реакции", — говорится в тексте.
Кандидат в госсекретари заявил также, что будет добиваться пересмотра ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году.
"Если меня утвердят в этой должности, то я немедленно приступлю к работе с нашими партнерами для того, чтобы устранить недостатки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Ставки очень высоки. Я рассчитываю обсудить этот вопрос с нашими ключевыми союзниками на министерской встрече G7 22 апреля и на министерской встрече стран — членов НАТО позднее на той же неделе", — отметил он, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, которые посвящены утверждению его кандидатуры.
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