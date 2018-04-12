Помпео: действия Сирии заслуживают жесткой реакции со стороны США

"Потерпевшее крах государство Сирия представляет собой растущую угрозу правам человека, национальной безопасности и региональной стабильности, — и это заслуживает более жесткой реакции", — говорится в тексте.

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