Пилот погиб при крушении греческого истребителя

Об этом стало известно из заявления министра национальной обороны страны Паноса Камменоса.

"Греческий пилот в пантеоне героев. Он пал за веру и Родину, защищая наш национальный суверенитет и территориальную целостность. Родина скорбит. Горячие соболезнования его семье и всем служащим военной авиации", — цитирует РИА Новости заявление военного чиновника.

Истребитель упал днем в четверг, 12 апреля. Связь с самолетом была потеряна в девяти милях северо-восточнее острова Скирос.