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Пилот погиб при крушении греческого истребителя
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Пилот погиб при крушении греческого истребителя 

Российская Газета 1 час назад
Об этом стало известно из заявления министра национальной обороны страны Паноса Камменоса.
"Греческий пилот в пантеоне героев. Он пал за веру и Родину, защищая наш национальный суверенитет и территориальную целостность. Родина скорбит. Горячие соболезнования его семье и всем служащим военной авиации", — цитирует РИА Новости заявление военного чиновника.
Истребитель упал днем в четверг, 12 апреля. Связь с самолетом была потеряна в девяти милях северо-восточнее острова Скирос.
Причина падения до сих пор не известна. Пикантность ситуации в том, что «Мираж-2000» возвращался на базу после перехвата турецких самолетов над Эгейским морем, который сопровождался их опасным сближением. Однако источники агентства Anadolu в силах безопасности Турции отрицают какую-либо причастность Анкары к этому происшествию. Там утверждают, что в районе падения греческого истребителя не было самолетов ВВС страны.
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