Россия запросила проведение открытого заседания СБ ООН на пятницу

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатические источники агентства France Presse.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в ближайшее время российская сторона созовет открытое заседание с участием генсека организации. По его словам, проведенного ранее закрытого заседания по сирийскому вопросу оказалось недостаточно.

Тем временем правительство Великобритании заявило о необходимости принятия мер в связи с событиями в Сирии

#BREAKING UK government agrees on 'need to take action' over Syria — AFP news agency (@AFP) 12 апреля 2018 г.

"Правительство Великобритании согласилось с «необходимостью принятия мер» по Сирии", — говорится в сообщении AFP.