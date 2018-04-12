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Россия запросила проведение открытого заседания СБ ООН на пятницу
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Россия запросила проведение открытого заседания СБ ООН на пятницу 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатические источники агентства France Presse.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в ближайшее время российская сторона созовет открытое заседание с участием генсека организации. По его словам, проведенного ранее закрытого заседания по сирийскому вопросу оказалось недостаточно.
Тем временем правительство Великобритании заявило о необходимости принятия мер в связи с событиями в Сирии.
#BREAKING UK government agrees on 'need to take action' over Syria — AFP news agency (@AFP) 12 апреля 2018 г.
"Правительство Великобритании согласилось с «необходимостью принятия мер» по Сирии", — говорится в сообщении AFP.
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