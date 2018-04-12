ОЗХО не озвучит детали работы своих сотрудников в Сирии по причинам безопасности 

ГААГА, 12 апреля. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не будет предоставлять информацию относительно деталей деятельности своих экспертов в Сирии. Об этом сообщили в четверг ТАСС в самой организации.
"Мы не можем распространяться о деталях операции [в Сирии], — отметили в ОЗХО. — Такая политика существует для сохранения объективности процесса расследования и его результатов, а также для обеспечения безопасности участвующих экспертов и сотрудников".
Как дали понять в ОЗХО, это касается, в частности, сроков прибытия и отбытия экспертов, численности группы, маршрутов передвижения и предпринимаемых действий. В дополнение организация отметила, что просит все вовлеченные стороны «учитывать параметры конфиденциальности, необходимые для тщательного и беспрепятственного расследования».
Решение о направлении миссии ОЗХО в Сирию для расследования инцидента в городе Дума было принято 10 апреля. По данным источников, специалисты уже прибыли в Ливан и в ближайшее время направятся в Дамаск в сопровождении представителей офиса специального посланника генсека ООН по сирийскому урегулированию и Управления безопасности ООН.