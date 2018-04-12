ОЗХО не озвучит детали работы своих сотрудников в Сирии по причинам безопасности

"Мы не можем распространяться о деталях операции [в Сирии], — отметили в ОЗХО. — Такая политика существует для сохранения объективности процесса расследования и его результатов, а также для обеспечения безопасности участвующих экспертов и сотрудников".

Как дали понять в ОЗХО, это касается, в частности, сроков прибытия и отбытия экспертов, численности группы, маршрутов передвижения и предпринимаемых действий. В дополнение организация отметила, что просит все вовлеченные стороны «учитывать параметры конфиденциальности, необходимые для тщательного и беспрепятственного расследования».