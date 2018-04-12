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Террористы атаковали военных в Латакии, сообщают СМИ
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Террористы атаковали военных в Латакии, сообщают СМИ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В сирийской провинции Латакия бандформирования атаковали позиции правительственных сил. Террористы вели огонь из миномётов, сообщает Федеральное агентство новостей.
Наиболее ожесточённые бои зафиксированы в северо-восточной части мухафазы. Под ударом оказались населённые пункты Нахшабба и Кинсабба.
В свою очередь, армия главы арабской республики Башара Асада обстреляла инфраструктурные объекты исламистов из танков. В ходе спецоперации было ликвидировано несколько радикалов.
В соседней провинции Хама ситуация также остаётся напряжённой — экстремисты выпустили ракеты по родному городу сирийского президента Кардахе. Населённый пункт расположен в центре мухафазы. Сведений о жертвах среди мирных жителей не поступало.
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