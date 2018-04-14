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МИД прокомментировал удар США и союзников по Сирии
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МИД прокомментировал удар США и союзников по Сирии 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ночной ракетно-бомбовый удар США, Франции и Великобритании по Сирии. По ее словам, это было сделано в целях поддержать статус мировых гегемонов, и никоим образом не связано с поиском истины вокруг якобы имевшей место химической атаки в сирийской Думе. Об этом дипломат написала в своем Facebook.
"Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», потом ИГИЛ (террористичсекая организация, запрещенная в России, прим. РГ), сейчас американские «умные ракеты». По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар. За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу", — написала Захарова.
Также она напомнила о том, что вся якобы докадоказательная база против правительства Асада, гололовно обвиняемого в применении химического оружия, базируется фактически на «фейковых новостях», и сильно напоминает аналогичную историю ятнадцатилетней давности, когда пробирка с неизвестным порошком в руках американского госсекретаря Колина Пауэлла стала поводом для уничтожения иракской государственности.
"Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на «СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информация». После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся. Пятнадцать лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ", — напомнила Мария Захарова.
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