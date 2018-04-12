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Первая группа экспертов миссии ОЗХО прибыла в Бейрут
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Первая группа экспертов миссии ОЗХО прибыла в Бейрут 

BFM.RU 1 час назад
Первая группа экспертов Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в Бейрут, сообщил «Интерфаксу» российский военно-дипломатический источник.
«Прибытие основной части специалистов в ливанскую столицу ожидается завтра, 13 апреля», — сказал собеседник агентства.
По его словам, «экспертная группа МУФС ОЗХО в сопровождении представителей офиса специального посланника генсека ООН по сирийскому урегулированию и Управления безопасности ООН направится в Дамаск».
«Там специалисты ОЗХО намерены провести комплекс конвенционных процедур по сбору сведений о якобы имевшем место инциденте 7 апреля в Думе. Возможно также взятие проб грунта и других образцов для проведения исследований в сертифицированных лабораториях ОЗХО», — заявил источник.
МИД РФ в среду вечером приветствовал решение гендиректора техсекретариата ОЗХО Ахмета Узюмджю направить специалистов в сирийский город Дума для расследования заявлений о якобы имевшей там место химической атаке и заявил о недопустимости промедления с этой инспекцией.
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