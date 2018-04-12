Генсек НАТО осудил «применения химоружия» в Сирии

"Мы решительно осуждаем применение химического оружия, недавнее нападение было ужасным, погибло много людей, включая детей. Мы призываем режим в Сирии обеспечить беспрепятственный доступ для международной медицинской помощи и наблюдателей. НАТО считает применение химоружия угрозой международной безопасности и причастные к этому должны понести ответ", — заявил он на пресс-конференции с премьером Словакии

По словам Столтенберга, в настоящее время союзники по НАТО «проводят консультации» для обсуждения того, каким может быть ответ на события в Сирии.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Как сообщил 9 апреля российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, врачи из города Дума, где якобы произошла химатака, заявили, что к ним не поступали больные с признаками химического отравления. По словам врачей горбольницы, все люди, которым они оказывали медицинскую помощь, были с обычными травмами, переломами, осколочными и пулевыми ранениями.

Ранее врачи Сирийского Красного Креста и Полумесяца также не подтвердили сообщения о поступлении больных с признаками химического отравления. Российские военные опросили и боевиков, покидающих Восточную Гуту по согласованию с властями, — и они тоже ничего не знали о применении против них химического оружия.

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