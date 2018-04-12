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Первая группа ОЗХО прибыла в Бейрут для расследования применения химоружия
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Первая группа ОЗХО прибыла в Бейрут для расследования применения химоружия 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Как сообщает военно-дипломатический источник, прибытие основной части специалистов в ливанскую столицу ожидается завтра, 13 апреля.
В столицу Бейрут прибыла первая группа экспертов Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Как сообщает военно-дипломатический источник, прибытие основной части специалистов в ливанскую столицу ожидается завтра, 13 апреля.
Экспертная группа МУФС ОЗХО в сопровождении представителей офиса специального посланника генсека ООН по сирийскому урегулированию и Управления безопасности ООН направится в Дамаск.
Там специалисты ОЗХО намерены провести комплекс конвенционных процедур по сбору сведений о якобы имевшем место инциденте 7 апреля в Думе. Возможно также взятие проб грунта и других образцов для проведения исследований в сертифицированных лабораториях ОЗХО.
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