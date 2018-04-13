Ещё
Пушков сравнил ситуацию вокруг Сирии с Карибским кризисом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков сравнил ситуацию вокруг Сирии с Карибским кризисом 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter в пятницу сравнил споры в Белом доме по Сирии с дебатами в администрации Джона Кеннеди во время кризиса вокруг Кубы в 1962 году.
«Споры в администрации Трампа: Мэтис и Данфорл опасаются эскалации в случае массированного ракетного удара по Сирии, тогда как «всадник Армагеддона» Болтон настаивает на самых решительных действиях. Трамп пока не определился. Напоминает дебаты в Белом доме в дни Карибского кризиса», — написал сенатор.
Споры в администрации Трампа: Мэтис и Данфорл опасаются эскалации в случае массированного ракетного удара по Сирии, тогда как «всадник Армаггедона» Болтон настаивает на самых решительных действиях. Трамп пока не определился. Напоминает дебаты в Белом доме в дни Карибского кризиса
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 апреля 2018 г.
В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России следует быть готовой сбивать «хорошие, новые и „умные“ ракеты, выпущенные по Сирии. Позднее американский лидер обратил внимание, что не называл точного времени начала возможной военной операции в арабской стране.
13 апреля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп продолжает изучать данные американской разведки, чтобы принять решение о нанесении удара по Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку в городе Дума.
Парламентская газета: последние новости
Делегация депутатов Госдумы планирует наблюдать за работой миссии ОЗХО в Восточной Гуте Захарова: «умные» ракеты могут уничтожить доказательства применения в Сирии химоружия Россия заблокировала сигналы дронов США в Сирии, пишут СМИ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»913
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ382
Россия отказывается от SWIFT513
В Средиземное море вошел «Уинстон Черчилль»263
Вертолет с президентом Таджикистана «потерялся» в горах12
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение