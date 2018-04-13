Пушков сравнил ситуацию вокруг Сирии с Карибским кризисом

«Споры в администрации Трампа : Мэтис и Данфорл опасаются эскалации в случае массированного ракетного удара по Сирии, тогда как «всадник Армагеддона» Болтон настаивает на самых решительных действиях. Трамп пока не определился. Напоминает дебаты в Белом доме в дни Карибского кризиса», — написал сенатор.

Споры в администрации Трампа: Мэтис и Данфорл опасаются эскалации в случае массированного ракетного удара по Сирии, тогда как «всадник Армаггедона» Болтон настаивает на самых решительных действиях. Трамп пока не определился. Напоминает дебаты в Белом доме в дни Карибского кризиса

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 апреля 2018 г.