Пушков предрёк повторение Карибского кризиса

12 апреля на встрече с иностранными журналистами глава Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что угрозы ракетно-бомбового удара по Сирии со стороны западных стран создают опасность для возникновения глобальной конфронтации.

«Мы переживаем ситуацию, которую если дать ей развиться, приведёт к новому Карибскому кризису — если помните, самой опасной точке мировой политики после Второй мировой войны. Намерение подвергнуть Сирию массированным ракетно-бомбовым ударам может привести к исключительно тяжёлым последствиям», — предупредил Пушков. Он призвал все заинтересованные стороны отнестись к ситуации максимально серьёзно, поскольку это «не компьютерная игра и не что-то, что ограничится только одним регионом».