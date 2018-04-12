Пушков предрёк повторение Карибского кризиса 

12 апреля на встрече с иностранными журналистами глава Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что угрозы ракетно-бомбового удара по Сирии со стороны западных стран создают опасность для возникновения глобальной конфронтации.
«Мы переживаем ситуацию, которую если дать ей развиться, приведёт к новому Карибскому кризису — если помните, самой опасной точке мировой политики после Второй мировой войны. Намерение подвергнуть Сирию массированным ракетно-бомбовым ударам может привести к исключительно тяжёлым последствиям», — предупредил Пушков. Он призвал все заинтересованные стороны отнестись к ситуации максимально серьёзно, поскольку это «не компьютерная игра и не что-то, что ограничится только одним регионом».
Сенатор подчеркнул, что ситуация может обостриться непредсказуемым образом, в частности, в случае если ракетные удары США поразят представителей Вооружённых сил России, которые находятся на территории Сирийской Республики. И добавил, что его удручает позиция многих средств массовой информации, которые нагнетают предвоенную истерию. «У меня вопрос к западным СМИ — чего они добиваются, когда требуют удара по Сирии? Они хотят мирового конфликта? Перевернуть ситуацию в Сирии?» — возмутился Алексей Пушков, сравнив действия журналистов с общественной истерией, имевшей место накануне Первой мировой войны.