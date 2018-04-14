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Хаменеи: США применили в Сирии военную силу, чтобы помочь террористам
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Хаменеи: США применили в Сирии военную силу, чтобы помочь террористам 

ТАСС 44 минуты назад
ТАСС, 14 апреля. Вашингтон применил в Сирии военную силу, чтобы оказать поддержку боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС), заявил руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла Али Хаменеи.
"США сыграли основную роль в создании ИГ, они вступили [в борьбу], когда ИГ была окружена, чтобы спасти их", — написал он на своей странице в Twitter, отметив, что террористическая группировка была «взращена на саудовские деньги».
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО.
Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия 7 апреля в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов, однако сирийское информационное агентство САНА эту информацию не подтвердило.
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