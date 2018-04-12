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Меркель высказалась о химатаке в Восточной Гуте
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Меркель: есть «много подтверждений» тому, что Дамаск стоит за химатакой в Восточной Гуте 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель утверждает, что есть много доказательств того, что за предполагаемой химатакой в Восточной Гуте стоит Дамаск. Об этом она заявила в четверг в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.
"Есть много подтверждений тому, что сирийский режим применил такое оружие [химическое]", — сказала она.
Меркель отметила, что Берлин делает ставку на расследование инцидента в Думе экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В этой связи она снова выразила сожаление, что Россия, по ее словам, "не была готова работать над совместными механизмами", которые позволили бы прояснить происхождение химических веществ, которые якобы были использованы в Сирии.
"Международная ситуация очень сложная", — признала Меркель.
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