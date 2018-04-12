Меркель высказалась о химатаке в Восточной Гуте

Канцлер Германии Ангела Меркель утверждает, что есть много доказательств того, что за предполагаемой химатакой в Восточной Гуте стоит Дамаск. Об этом она заявила в четверг в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.
"Есть много подтверждений тому, что сирийский режим применил такое оружие [химическое]", — сказала она.
Меркель отметила, что Берлин делает ставку на расследование инцидента в Думе экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В этой связи она снова выразила сожаление, что Россия, по ее словам, "не была готова работать над совместными механизмами", которые позволили бы прояснить происхождение химических веществ, которые якобы были использованы в Сирии.
"Международная ситуация очень сложная", — признала Меркель.