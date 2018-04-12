Нерешительность Трампа объяснили желанием спустить на тормозах ситуацию вокруг Сирии

«Все, что было сказано Трампом в понедельник, было сказано спонтанно, достаточно непродуманно и определялось внутриполитическими причинами. Это было связано с деятельностью комиссии Мюллера, которая в субботу-воскресенье нагрянула в офис его частного адвоката Майкла Коэна и произвела обыск. Именно это обстоятельство явилось причиной гнева Трампа, потому что обыск показал ему, что комиссия Мюллера работает не с точки зрения выявления российского вмешательства в выборы, а пытается собрать материал, чтобы подвести Трампа под импичмент. Сирия попалась просто под горячую руку. Но когда американские военные и более ответственные люди в Пентагоне , в частности, задались вопросом, стоит ли овчинка выделки, то выяснилось, что нет никаких оснований для американского удара. Допустим, в Думе действительно погибли десятки людей, но ответный удар будет массированным, жертвы которого будут измеряться сотнями людей, может быть, тысячами. Ситуация сложилась бы парадоксальная, наказание было бы непропорциональным преступлению. Поэтому, думаю, сейчас определенная часть людей в окружении Трампа делает все возможное, чтобы спустить это все на тормозах», — пояснил он.

Твиттерная бомбардировка. Как и для чего Трамп пугал Россию ракетами

Об этом свидетельствует и поведение ближайшего союзника США — Великобритании , отмечает эксперт.

«Это очень хорошо поняли англичане. Тереза Мэй сказала: «Давайте соберем данные». Пока комиссия приедет, пока разберется, пока кого-то опросят. Потом выяснится, что, может, это была не совсем химатака, что непонятные бочки с хлором непонятно откуда там взялись и от кого остались. И через какое-то время эту ситуацию могут просто заболтать. И американцы смогут ограничиться экономическими санкциями. Это возможный для них вариант выхода из текущей ситуации, позволяющий сохранить лицо», — добавил американист.

При этом, отмечает Владимир Васильева, не стоит забывать, что Трамп является непредсказуемым политиком, а потому исключать вероятность дальнейшей эскалации нельзя.

«Допустим, США даже нанесут какой-то удар по Сирии, но, это может быть имитация удара. То есть в глазах общественного мнения какой-то удар будет нанесен, Трамп отчитается. Он сказал, что накажет Сирию за применение химоружия в Думе, и он ее наказал. А на самом деле разрушения и последствия будут несерьезными. Если же будет реализован худший сценарий развития событий, то скорее из-за непредсказуемости Трампа, нежели вследствие продуманных, далеко идущих расчетов определенных кругов в американской администрации, которые еще сохранили голову, не утратили чувства реальности», — заключил собеседник НСН.

Напомним, накануне эксперты рассказали НСН, чем была обусловлена вчерашняя непоследовательность Трампа в «Твиттере», когда он сначала предупредил Россию о ракетном ударе, а после предложил прекратить гонку вооружений.