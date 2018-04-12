«Умные» ракеты в руках глупых политиков: советник министра обороны РФ о заявлениях Трампа

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий прокомментировал многочисленные заявления президента США Дональда Трампа насчет планов нанести удары по Сирии.

«"Умные" ракеты в руках глупых политиков лишь умножают их глупость», — написал Ильницкий в своем Twitter.

«Умные» ракеты в руках глупых политиков лишь умножают их глупость… «Smart» missiles in the hands of stupid politicians only multiply stupidity… Do you agree, @theresa_may, @realDonaldTrump, @EmmanuelMacron? pic.twitter.com/DuSOQgQA7R

— Андрей Ильницкий (@amicableru) 12 апреля 2018 г.