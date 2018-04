«Умные» ракеты в руках глупых политиков: советник министра обороны РФ о заявлениях Трампа

Советник министра обороны России отметил, что резкие заявления Дональда Трампа по Сирии лишь преумножают его глупость.

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий прокомментировал многочисленные заявления президента США Дональда Трампа насчет планов нанести удары по Сирии.

«"Умные" ракеты в руках глупых политиков лишь умножают их глупость», — написал Ильницкий в своем Twitter.

«Умные» ракеты в руках глупых политиков лишь умножают их глупость… «Smart» missiles in the hands of stupid politicians only multiply stupidity… Do you agree, @theresa_may, @realDonaldTrump, @EmmanuelMacron? pic.twitter.com/DuSOQgQA7R

— Андрей Ильницкий (@amicableru) 12 апреля 2018 г.