Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Переговоры прошли 12 апреля.

В ходе беседы лидеры Франции и Германии выразили обеспокоенность «недавним применением отравляющего газа» в Сирии и возможным разрушением международного договора о запрещении химического оружия.

Стороны также выразили готовность продолжать тесное сотрудничество по поводу сирийской проблемы.