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Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Сирии
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Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Сирии 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Переговоры прошли 12 апреля.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Сирии в ходе телефонной беседы, передает ФАН.
В ходе беседы лидеры Франции и Германии выразили обеспокоенность «недавним применением отравляющего газа» в Сирии и возможным разрушением международного договора о запрещении химического оружия.
Стороны также выразили готовность продолжать тесное сотрудничество по поводу сирийской проблемы.
Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские власти примут решение по возможному нанесению удара по Сирии после проверки данных о предполагаемой химатаке в Восточной Гуте, передает "Парламентская газета".
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