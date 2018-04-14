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Удар по Сирии направлен на укрепление терроризма, заявил Роухани
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Удар по Сирии направлен на укрепление терроризма, заявил Роухани 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что удар стран Запада по Сирии направлен на укрепление терроризма и дестабилизацию на Ближнем Востоке.
"Игнорирование национального суверенитета страны представляет собой попытку, направленную на создание неспокойной и нестабильной обстановки в регионе", — заявил президент Ирана, слова которого приводятся на его официальном сайте.
Роухани также отметил, что «агрессивный выпад трех стран против Сирии является практическим шагом для укрепления терроризма», что касается не только САР, но и всего региона.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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