Губернатор сирийского Хомса готов содействовать проектам компаний из РФ в этом регионе 

ХОМС /Сирия/, 12 апреля. /ТАСС/. Губернатор сирийской провинции Хомс Таляль Барази заявил о готовности содействовать проектам компаний из РФ в этом регионе, в частности, на территории крупного промышленного города Хассия.
"Мы готовы всячески содействовать проектам, которые российское правительство или компании будут заинтересованы реализовать на территории нашего промышленного города", — сказал Барази в четверг на встрече с делегацией РФ, в состав которой входит губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югра) Наталья Комарова. Глава сирийского региона также отметил, что после общения с российской коллегой много размышлял о том, «какие лесные богатства находятся на территории региона». «Возможно, мы могли бы разместить здесь производство, которые бы работало на сырье, которое производится или добывается в вашем регионе», — предложил он.
Приглашение к сотрудничеству…
В ходе визита в Сирию участники делегации РФ посетили различные предприятия тяжелой промышленности, расположенные в Хассии. Гендиректор концерна «WDRVM» Валид Ильяс сообщил, что две недели назад побывал в РФ, провел встречи с представителями российского бизнеса и увидел их «большую заинтересованность в работе в Сирии». «Конечно, в этой сфере мы готовы отдать приоритет нашим друзьям и партнерам из России, поскольку первый баррель нефти в Сирии был добыт советскими компаниями, а затем российские компании строили все наши нефтяные месторождения», — подтвердил он.
По мнению Ильяса, САР «является привлекательной для иностранных инвестиций, для этого созданы все условия». «Единственный мешающий этому фактор — негативная пропаганда и информационные поводы, которые создаются некоторыми западными странами», — считает глава компании.
"Мы очень уважаем российский народ и на протяжении многих лет Россия была нашим другом и партнером. Мы считаем, что любые инвестиции, любое участие российских компаний в проектах на территории Сирии будут очень успешными в том числе финансовом плане", — подчеркнул Ильяс.
Он обратил внимание, что завод концерна в Хассии был запущен уже в годы вооруженного конфликта на территории Сирии. «Был период, когда ИГИЛ (прежнее название террористической группировки „Исламское государство“, запрещенной в РФ) перекрыла пути сообщения, но город продолжил даже в таких условиях существовать. Именно в это время происходило планирование и постройка завода», — сказал руководитель предприятия.
"Мы хотели бы отметить, что если российские компании захотят осуществить инвестиции или реализовать какой-то проект на территории промышленного города, то наш завод готов войти в такой проект в качестве партнера, финансировать расходы, чтобы этот проект мог быть реализован успешно", — заключил Ильяс.
… и ответная инициатива
"Прямо сейчас я не могу сказать, что можно было бы нам скооперировать для того, чтобы обеспечить взаимный интерес реальным проектом", — отреагировала Комарова. «Но потенциал я вижу и надеюсь, что мой коллега, который руководит фондом промышленности нашего региона, уложит это в конструкцию, которая и для вас интересна», — сказала она.
"Мы ждем вас с вашими предложениями по развитию производства на территории РФ у нас в регионе. Это ближе к потребителю, если говорить об оборудовании, которое используется в нефтегазодобыча. И "Роснефть", и "Лукойл", и "Газпром", и "Сургутнефтегаз" — крупнейшие в РФ компании, которые основной объем промышленной продукции вырабатывают на территории нашего региона", — заключила Комарова.