Губернатор сирийского Хомса готов содействовать проектам компаний из РФ в этом регионе

ХОМС / Сирия /, 12 апреля. / ТАСС /. Губернатор сирийской провинции Хомс Таляль Барази заявил о готовности содействовать проектам компаний из РФ в этом регионе, в частности, на территории крупного промышленного города Хассия.

"Мы готовы всячески содействовать проектам, которые российское правительство или компании будут заинтересованы реализовать на территории нашего промышленного города", — сказал Барази в четверг на встрече с делегацией РФ, в состав которой входит губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югра) Наталья Комарова . Глава сирийского региона также отметил, что после общения с российской коллегой много размышлял о том, «какие лесные богатства находятся на территории региона». «Возможно, мы могли бы разместить здесь производство, которые бы работало на сырье, которое производится или добывается в вашем регионе», — предложил он.

Приглашение к сотрудничеству…

В ходе визита в Сирию участники делегации РФ посетили различные предприятия тяжелой промышленности, расположенные в Хассии. Гендиректор концерна «WDRVM» Валид Ильяс сообщил, что две недели назад побывал в РФ, провел встречи с представителями российского бизнеса и увидел их «большую заинтересованность в работе в Сирии». «Конечно, в этой сфере мы готовы отдать приоритет нашим друзьям и партнерам из России, поскольку первый баррель нефти в Сирии был добыт советскими компаниями, а затем российские компании строили все наши нефтяные месторождения», — подтвердил он.

По мнению Ильяса, САР «является привлекательной для иностранных инвестиций, для этого созданы все условия». «Единственный мешающий этому фактор — негативная пропаганда и информационные поводы, которые создаются некоторыми западными странами», — считает глава компании.

"Мы очень уважаем российский народ и на протяжении многих лет Россия была нашим другом и партнером. Мы считаем, что любые инвестиции, любое участие российских компаний в проектах на территории Сирии будут очень успешными в том числе финансовом плане", — подчеркнул Ильяс.

Он обратил внимание, что завод концерна в Хассии был запущен уже в годы вооруженного конфликта на территории Сирии. «Был период, когда ИГИЛ (прежнее название террористической группировки „Исламское государство“, запрещенной в РФ) перекрыла пути сообщения, но город продолжил даже в таких условиях существовать. Именно в это время происходило планирование и постройка завода», — сказал руководитель предприятия.

"Мы хотели бы отметить, что если российские компании захотят осуществить инвестиции или реализовать какой-то проект на территории промышленного города, то наш завод готов войти в такой проект в качестве партнера, финансировать расходы, чтобы этот проект мог быть реализован успешно", — заключил Ильяс.

… и ответная инициатива

"Прямо сейчас я не могу сказать, что можно было бы нам скооперировать для того, чтобы обеспечить взаимный интерес реальным проектом", — отреагировала Комарова. «Но потенциал я вижу и надеюсь, что мой коллега, который руководит фондом промышленности нашего региона, уложит это в конструкцию, которая и для вас интересна», — сказала она.