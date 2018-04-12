Стоя на краю пропасти, разумно сделать шаг назад

В ходе затянувшейся войны Сирия стала сценой, где разыгрывались бесчисленные гнусности. Субботняя атака с применением химического оружия против гражданского населения в осажденном городе Думе — лишь одно из длинного семилетнего списка преступлений на совести обеих сторон.

В некотором роде можно сказать, что исход войны уже решен, пусть бои еще и идут. Бунт против режима в Дамаске потерпел неудачу. При этом растет риск того, что Сирия превратится в арену серьезной военной конфронтации между США и их союзниками с одной стороны и поддерживающими сирийский режим Ираном Россией с другой. А Турция в этой игре станет джокером.

Хейли имела в виду, что применение химического оружия, запрещенное международными конвенциями, становится обычным делом. Однако сравнению с пропастью можно приписать и иной смысл.

Хейли в Совбезе обвинила Россию в том, что на ее руках — «кровь сирийских детей». Представитель России в ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что, впрочем, не стало неожиданностью, что химическая атака была инсценировкой, блефом, и предостерег, что военный ответ со стороны американцев будет иметь «серьезные последствия».

Эта взвинченная риторика звучит зловеще. Сразу вспоминается старая поговорка: «Правда — первая жертва войны».

Сейчас президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обдумывает мощный военный ответ режиму Асада в качестве мести за атаку в Думе. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале предупреждал, что Франция нанесет военный удар, если Сирия нарушит конвенцию, запрещающую применение химического оружия.

«Пересечение этой границы будет иметь последствия», — заверил представитель французского правительства Бенжамен Гриво (Benjamin Griveaux) во вторник.

По сообщению новостного агентства «Рейтер» (Reuters), в Думе погибли шесть десятков человек. А ранены более тысячи. Но разве уже доказано, что ответственность за это несут правительственные войска?

Согласно результатам расследования ООН, обнародованным прошлой осенью, химическое оружие в Сирии применялось как «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), так и сирийским режимом. Исламские экстремисты, с которыми режим ведет борьбу, точно не постеснялись бы использовать химическое оружие, если бы раздобыли его. И давно уже ясно, что Асада тоже ничто не остановит.

Обычно Россия играет на царящей неуверенности.

Вот как могут рассуждать на каналах вроде RT. Зачем Асаду рисковать втянуть США еще глубже в конфликт, если он все равно почти вернул себе контроль над стратегически важными районами, а Дональд Трамп каких-то две недели назад рассуждал о выводе войск из Сирии? Разве не окруженным повстанческим группировкам, которых теснят со всех сторон, было бы выгоднее спровоцировать США нанести военный удар по режиму в Дамаске?

Конечно же, в этом есть своя логика.

Пусть реальные обстоятельства указывают в конкретную сторону — на сирийское правительство. Однако все еще нет никакого «дымящегося пистолета», никаких решающих и неопровержимых доказательств.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш (Antonio Gutteres) хочет увидеть результаты независимого международного расследования событий в Думе. А для этого требуется решение Совбеза ООН. Россия, которая, по выражению министра иностранных дел Маргот Валльстрём (Margot Wallström), «встала на дыбы», во вторник, к всеобщему удивлению, легко согласилась.

США и все остальные не должны отказываться от этого предложения, тем более что вполне можно договориться о справедливых условиях проведения этого расследования.

Если уж оказался на краю пропасти, то было бы умно сделать пару шагов назад. Не усугублять перепалку. Не давать эмоциям взять верх. Максимально использовать все дипломатические средства. Короче говоря, действовать прагматично.