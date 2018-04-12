Ещё
В Госдуме рассказали о ходе работы по освобождению Сирии от боевиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме рассказали о ходе работы по освобождению Сирии от боевиков 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Большая часть работы по освобождению Сирии от боевиков уже проделана, но сопротивление будет нарастать, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее сообщалось, что Сирийские правительственные войска установили контроль над городом Дума, ранее находившимся под контролем боевиков из группировки "Джейш аль-Ислам". Центр по примирению продолжает вывод боевиков и их семей из Думы, в ближайшее время эвакуация оставшихся членов «Джейш аль-Ислам» будет завершена. По словам первого замначальника главного оперативного управления российского Генштаба Владимира Познихира, боевики сдали российской стороне более 400 единиц среднего вооружения, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы.
"Работы много, но меньше, чем уже проделано. Работа еще предстоит, потому что боевиков вытесняют, они концентрируются. Чем меньше будет места оставаться, тем ожесточенней будет сопротивление, но работы осталось гораздо меньше, чем уже проделано", — сказал РИА Новости Шерин.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Air France меняет маршруты полетов из-за ситуации вокруг Сирии "Сирийцы – народ гордый". Эксперт о заявлении советника Асада Во Франции призвали созвать СБ ОНН из-за ситуации в Восточной Гуте
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса224
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому146
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ143
Улюкаев удивил тюремным досугом68
«Судный день» стал на минуту ближе162
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
02:05
Москвичам установят «Умные счетчики»
Новости Москвы
00:41
Путин не планирует общаться с Трампом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение