В Госдуме рассказали о ходе работы по освобождению Сирии от боевиков

Ранее сообщалось, что Сирийские правительственные войска установили контроль над городом Дума, ранее находившимся под контролем боевиков из группировки "Джейш аль-Ислам" . Центр по примирению продолжает вывод боевиков и их семей из Думы, в ближайшее время эвакуация оставшихся членов «Джейш аль-Ислам» будет завершена. По словам первого замначальника главного оперативного управления российского Генштаба Владимира Познихира, боевики сдали российской стороне более 400 единиц среднего вооружения, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы.

"Работы много, но меньше, чем уже проделано. Работа еще предстоит, потому что боевиков вытесняют, они концентрируются. Чем меньше будет места оставаться, тем ожесточенней будет сопротивление, но работы осталось гораздо меньше, чем уже проделано", — сказал РИА Новости Шерин.

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