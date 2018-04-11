В сети пережили «самую быструю войну в истории»

В сети бурно отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа , который сначала призвал Россию в Twitter готовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией , а спустя 40 минут написал мирный твит о необходимости прекратить гонку вооружений. Пользователи Twitter окрестили действия Трампа «самой быстрой войной в истории» и предположили, что у главы государства биполярное расстройство личности.

«Что ж ты, фраер, сдал назад?» — обращается к Трампу Sneeky Breeky.

Микроблогеры шутили, что Трамп повел себя нечестно, поскольку президент России, который должен ему парировать, не ведет аккаунты в соцсетях и не может равноценно ответить.

После угроз президента США в адрес России пользователи готовы были признать, что Трамп оказался не таким удобным, каким россияне считали его в период американской предвыборной гонки в 2016 году.

Пользователи вспомнили и недавние мемы, которые в современной политической обстановке оказались актуальными.

Кое-кто связал заявления Трампа с повышением курса доллара по отношению к рублю. По мнению некоторых, решающую роль в динамике курса сыграла новость о том, что петербургские казаки лишили хозяина Белого дома звания почетного члена казачества.

«Россия клянется сбивать любые ракеты над Сирией. Пусть готовится, потому что они будут. Не следует вам сотрудничать с газоубивающим животным, которое истребляет своих граждан и наслаждается этим», — говорилось в первом сообщении Трампа. За полчаса твит собрал почти 11 тысяч комментариев.

За ним последовал мирный твит: «Наши отношения с Россией сейчас невиданно плохи, даже хуже, чем во время холодной войны. Так быть не должно. Россия нуждается в нашей помощи для своей экономики. Мы легко можем это сделать, всем надо работать вместе. Остановим гонку вооружений?».

Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. По сообщению агентства Reuters со ссылкой на повстанцев, на Думу сбросили хлорную бомбу, а также применили нервно-паралитический газ.

Сообщениям Трампа предшествовало заявление посла России в Ливане . 11 апреля он сказал, что Москва оставляет за собой право наносить удары по источникам огня и сбивать ракеты в случае, если США применят силу в отношении Сирии. Кто уполномочил главу российского диппредставительства в стране делать подобные заявления, не уточнялось.