Правительство ХМАО заключило договор об экономическом партнерстве с провинцией Сирии 

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе рабочей командировки в Сирию подписала договор об экономическом партнерстве региона с сирийской провинцией Хомс. Об этом URA.RU сообщили в югорском департаменте общественных и внешних связей.
В ведомстве подчеркнули, что Наталья Комарова стала первым губернатором РФ, посетившим Сирийскую Арабскую Республику со времен начала вооруженного конфликта на территории государства, а решение о подписании договора о сотрудничестве было принято на заседании регионального правительства еще в феврале.