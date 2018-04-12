В ГД рассказали, с чем связаны агрессивные выпады Запада в адрес России

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска установили контроль над городом Дума, ранее находившимся под контролем боевиков из группировки "Джейш аль-Ислам" . Центр по примирению продолжает вывод боевиков и их семей из Думы, в ближайшее время эвакуация оставшихся членов «Джейш аль-Ислам» будет завершена. По словам первого замначальника главного оперативного управления российского Генштаба Владимира Познихира, боевики сдали российской стороне более 400 единиц среднего вооружения, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы.

На вопрос, можно ли расценивать возросшую агрессию западных стран в адрес России как реакцию на достижения РФ в Сирии, Шерин ответил: «Абсолютно верно».

"Чем больше будет территории Сирии переходить под контроль законной власти, тем больше будет воплей и криков, визгов, твитов и прочих пугалок в адрес России. А то, что это сегодня можно взаимосвязать — это как раз тот показатель, что та истерия, которая слышна в СМИ из слов (президента США Дональда) Трампа, (премьера Британии) Терезы Мэй , говорит о том, что их разведданные, которые они получают, они объективны. То есть им доносят, что Российская Федерация берет с Сирией под контроль всю территорию. Вот они и начинают возмущаться", — заявил Шерин.

По его мнению, западные страны начинают понимать, что теряют контроль над Сирией. «Если бы ничего там не получалось, не было бы никаких фейков, пугалок, твитов… Они понимают, что Сирию они теряют, потому что Сирию они контролировали через боевиков. Там, где хаос — там контроль США. Дешевая нефть, боевики, дестабилизация ситуации, незаконная торговля оружием, наркотиками, органами, нефтью и так далее», — сказал парламентарий.

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