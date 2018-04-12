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Анкара обсудит с НАТО использование базы Инджирлик в случае операции в Сирии
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Анкара обсудит с НАТО использование базы Инджирлик в случае операции в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Турция намерена обсудить с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом использование авиабазы Инджирлик в случае начала операции США в Сирии, сообщил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.
Аксой уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться во время визита Столтенберга в Анкару 16 апреля, передает ТАСС.
В середине марта сообщалось, что число боевых операций, которые американские военные совершают с турецкой авиабазы Инджирлик, резко сократилось.
До этого в Турции предлагали рассмотреть возможность ограничения доступа США на базу Инджирлик.
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