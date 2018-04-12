Турция и НАТО обсудят использование базы Инджирлик в возможной операции в Сирии

"Вопрос использования базы Инджирлик в случае начала военных действий в Сирии будет обсуждаться во время визита в Анкару Йенса Столтенберга в понедельник (16 апреля — прим. ТАСС)", — сказал он.