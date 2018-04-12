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Турция и НАТО обсудят использование базы Инджирлик в возможной операции в Сирии
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Турция и НАТО обсудят использование базы Инджирлик в возможной операции в Сирии 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
АНКАРА, 12 апреля. /ТАСС/. Руководство Турции намерено обсудить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом использование авиабазы Инджирлик в случае начала возможной операции США и их союзников в Сирии. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.
"Вопрос использования базы Инджирлик в случае начала военных действий в Сирии будет обсуждаться во время визита в Анкару Йенса Столтенберга в понедельник (16 апреля — прим. ТАСС)", — сказал он.
Генсек НАТО 16 апреля прибудет с официальным визитом в турецкую столицу, где планирует встретиться с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, начальником Генштаба ВС республики Хулуси Акаром, главой МИД Мевлютом Чавушоглу и министром обороны Нуреттином Джаникли. Ожидается, что основными темами их переговоров станут отношения между Турцией и НАТО, борьба с терроризмом, операция «Оливковая ветвь», а также подготовка к саммиту НАТО, который запланирован на 11-12 июля 2018 года в Брюсселе.
В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением с их стороны боевых отравляющих веществ в населенном пункте Дума близ Дамаска. Россия отвергла все подобные обвинения в адрес сирийского правительства. Как ожидается, для расследования утверждений о применении химоружия на место отправятся эксперты Организации по запрещению химического оружия.
ТАСС: последние новости
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