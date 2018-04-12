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Езжайте в Дагестан на отдых: ЛДПР назвала страну гор самым безопасным регионом России
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Езжайте в Дагестан на отдых: ЛДПР назвала страну гор самым безопасным регионом России 

Mirmol.ru 55 минут назад
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев (ЛДПР) призвал россиян отдыхать в Дагестане, заявляя, что отдых в республике куда безопаснее, чем отдых в странах Ближнего Востока.
«Мы призываем всех туристов отказаться от поездок на Ближний Восток. Нечего делать ни в Израиле, ни в Иордании, ни в Египте, ни в Турции, ни в других странах. Ваша жизнь и здоровье сегодня зависят от одного человека, который сидит в Вашингтоне и не может в Твиттере понять: наносить удар по сирийским объектам или нет. Зачем вам такой отдых и такие риски? Отдыхайте в России», — отмечает либерал. — Езжайте в Дагестан — самая безопасная сегодня республика. Езжайте на Кубань, езжайте в Крым. У нас столько мест и столько санаториев, не надо ехать на Ближний Восток».
Фото: teatrain.ru
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