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Асад после ударов по Сирии находится в Дамаске
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Асад после ударов по Сирии находится в Дамаске 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Украина.ру
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Администрация президента Сирии опубликовала после ударов Запада видео «Утро стойкости», на котором глава государства Башар Асад находится в президентском дворце в Дамаске.
На восьмисекундном видео запечатлено, как сирийский президент заходит в здание и идет по коридорам.
Краткий комментарий к записи гласит «Утро стойкости».
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
Во вторник в ряде ближневосточных СМИ появились сообщения об эвакуации Асада и его семьи в Тегеран на фоне возможных силовых акций США и других западных стран против Сирии. Глава российской парламентской делегации в Сирии Дмитрий Саблин и осведомленный источник РИА Новости в Дамаске опровергали эти сообщения.
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
بالفيديو.. ماذا فعل الأسد عقب الهجوم؟https://t.co/86bP77mEE8
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) 14 апреля 2018 г.
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