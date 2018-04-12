Путин подготовил ловушку для Запада?

Глава российских вооруженных сил четыре недели назад заявил: Москва располагает «надежной информацией» о том, что сирийские повстанцы планируют инсценировать атаку с применением химического оружия.

По мнению генерала Валерия Герасимова, Соединенные Штаты после этого обвинят сирийский режим в жестокости и проведут атаку с воздуха. Россия в таком случае примет «ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям». Эти действия, по словам российского генерала, будут предприняты для защиты сотен размещенных в Сирии российских советников, которые являются составной частью поддержки Кремлем режима президента Асада.

Пока нет доказательств того, что кровавая бойня в Думе была чем-то иным, а не атакой с применением химического оружия, организованной поддерживающими Асада силами, однако последующие события, предсказанные российским военным руководителем, развиваются, похоже, именно так, как он об этом говорил.

Все это побудило некоторых экспертов по России задать такой вопрос: А не попадет ли Британия и ее союзники в ловушку, созданную резидентом Путиным, которому все больше по вкусу приходится создание хаоса?

Кремль укрепил свою военную группировку для противодействия силам стран — членов НАТО . Вооруженные силы Соединенного Королевства , противовоздушным комплексам которого было позволено ослабеть, не смогут ничего противостоять ракетам, выпущенным с определенного расстояния.

Кроме того, Россия отточила свое умение вести гибридную войну — используя при этом такие инструменты, как финансовое давление, доступ к нефти и природному газу, кибератаки, а также дезинформацию в больших масштабах.

Возможно, Британии и ее союзникам следует сделать что-то неожиданное — например, инициировать новую волну карательных санкций, а не следовать предсказанному курсу, который каким-то странным образом был заранее предусмотрен генералом Герасимовым.