Комментарии арабских читателей к статье «Приближается ли час икс тройственной агрессии в отношении Сирии?»

Последняя статья палестинского журналиста Абдель Бари Атвана «Приближается ли час икс тройственной агрессии в отношении Сирии ? Как ответит Россия ?», опубликованная в панарабской газете «Ар-Рай Аль-Яум» вызвала интерес не только у наших читателей, но и живую дискуссию у арабской публики. Все замерли в ожидании следующих шагов в Сирии. Арабские читатели вновь разделились на два непримиримых лагеря: одни считают, что Москва заняла неверную сторону кровопийцы Асада , а другие убеждены, что Россия пройдет это испытание и не потеряет лицо.

Некоторые комментарии:

Салех Саид geely059@gmailcom: Все они тираны и преступники: Асад, Путин, Нетаньяху, Тереза Мэй , Макрон и так далее, но профессор Атван, народы могут освободиться от этих убийц. Башар Асад, несомненно, кровопийца нашей эпохи, использовал все способы для уничтожения своего народа, в том числе химическое оружие, но не смог сломить волю народа и, дай Бог, конец его близок и Бог проклянет угнетателей.

Хамдан аль-Араби, Алжир : «Путин соблюдает молчание»… Такие люди любят говорить, когда их противники беспомощны. Но когда у их оппонентов острые клыки, они сразу затихают.

Taboukar: Россия — ответственное государство, возглавляемое ответственным руководителем. Видели ли мы, чтобы он отказывался от своих обязательств? Америка, Израиль Франция и Британия всегда были безответственными агрессорами.

Ахмед Эззат, Египет : Я почти уверен, что Трамп, старуха Мэй и Макрон боятся напасть на российские войска, и что это просто пропаганда и психологическая война против Москвы, чтобы добиться от неё уступок. Наша проблема в том, что многие арабы верят, что Америка и Трамп способны на все.

New @theobserver editorial cartoon: Trump's using his big brain to calibrate his #Syria policy: https://t.co/dh9zSwEfnz #SyriaChemicalAttacks pic.twitter.com/CTYq4Un3w2

— Kevin Siers (@KevinSiers) 9 апреля 2018 г.

​«Хочу выйти из Сирии» — «Заплатить высокую цену за химическую атаку»

Сами 1: Коммунистическая Россия ничего не сделала для Египта и других арабских и мусульманских стран по вопросу Палестины в 1948 году и другим арабским проблемам, однако вместе с Америкой первой признала Израиль. Доказательство тому тот факт, что она не предприняла никаких действий после агрессии Израиля против Египта в 1967 году, а также во время войны в октябре 1973 года после того, как Америка вмешалась на стороне Израиля и превратила победу арабских стран в поражение. Она также ничего не сделала, когда Израиль вторгся в Ливан в 1982 году и совершал массовые убийства ливанцев и палестинцев. Путинская Россия ничего не сделала, чтобы остановить очередную израильскую агрессию против Сирии. Она также не пойдёт на конфронтацию с Америкой в случае ее вторжения в Сирию и не станет участвовать в разрушительной для своей экономики войне, поскольку Сирия ничего не стоит в экономическом плане. Это небольшая страна со скудным запасом природных ресурсов. Ресурсы Сирии ничто по сравнению с природными богатствами на территории России, сопоставимыми с богатствами целого континента. Поэтому я призываю арабов и мусульман не полагаться на Запад, возглавляемый Америкой, Россию или Китай , а полагаться на себя, стремясь к превосходству в науке, промышленности и бизнесе. И если они этого не сделают, то народы будут всегда полагаться на эти страны.

Салах, Алжир: Конец Асада близок. Дай Аллах, чтобы Сирия вернулась к своему народу и не досталась ни России, ни Ирану , ни правящей семье Асада.

Алжирец: Пока что Трамп отменяет свой визит в Южную Америку и отправляет боевой корабль, оснащённый ракетами «Томагавк». Цель состоит не в том, чтобы защитить сирийский народ, а сохранить престиж Соединённых Штатов

Я думаю, что пришло время остановить эту войну, чтобы предотвратить войну между ядерными державами, которая может привести к разрушению Сирии. Все вооружённые стороны должны взять на себя ответственность, возложенную на них историей и задуматься об опасности, если их страна превратится в поле боя. Они не смогут извлечь выгоду из этой войны, и каждая сторона, включая Америку должна перенести битву в другую плоскость и использовать другие методы, потому что продолжение войны будет иметь серьезные последствия: Турция , Израиль, Америка, сверх того курды, опасность раздела страны и что еще хуже — начало войны между Россией и Америкой.

Я думаю, что настало время сирийскому народу выступить и прекратить эту резню, а сирийскому руководству пойти на уступки, чтобы спасти страну и подтолкнуть сопротивление к тому, чтобы прекратить боевые действия. Вы многое сделали и не были побеждены, хотя против вас выступили целые государства. Десятки тысяч людей пришли поддержать вас и погибали вместе с вами, а те, кто не смог прийти, помогали другими способами и защищали вас по-своему. Среди них те, кто собирал деньги для беженцев, создавал организации для их поддержки в Европе, защищал беженцев перед европейцами, которые протестовали. Теперь, после долгих лет безумия, вы уничтожили страну, и вы останетесь арабами, если уничтожите все.

Абдель-Рахман: Если Россия действительно друг Сирии, она должна обеспечить ее оружием на том же уровне, на котором Соединенные Штаты вооружают Израиль. Россия также должна предоставить Сирии ядерное оружие, как это сделал Запад во главе с Америкой, обеспечивший Израиль всеми видами ядерного оружия. В регионе необходимо создать определённый баланс сил для сдерживания Израиля и его союзников. Мы надеемся, что Россия не остановится на полпути и ее судьба крепко связана с судьбой Сирии. Если на то Божья воля и Сирия падет, то Россия падет вместе с ней, и, возможно, навсегда. Россия окажется полностью изолированной, и никто не будет ей доверять в будущем. Россия должна быть честной со своими союзниками, чтобы не утратить престиж и уважение стран мира. Пройдет Россия это испытание или нет, решать ей.

Араб: Я думаю, что если Трамп и его генералы начнут войну в Сирии, то она неизбежно распространится на Персидский залив, и Иран закроет Ормузский пролив сразу же после бомбардировки американских баз в этом регионе.

Если прямым нападениям подвергнутся российские базы, а это маловероятно, то начнётся ядерная война. Если же этого не произойдёт, то стороны продолжат вести прокси-войну, но в большем масштабе и главными сторонами в ней будут сирийская и саудовская оси при прямой поддержке их союзников.

Торговец Трамп толкает ситуацию к краю пропасти, но не падает. Уже меньше уверенности в том, что американские войска останутся в Сирии, чтобы кого-то запугать. Сирия не должна подчиняться этому шантажу, она должна идти вперед, чтобы вытеснить эти силы из Сирии любой ценой, потому что их присутствие в стране будет означать уничтожение Сирии как суверенной страны и она продолжит ослабевать.

Васик Тахбуб: Цель любых военных действий — не сирийский режим, а Иран и его изгнание из Сирии. Это общая цель для Америки, России, Израиля и многих арабов.

Араб: Саддам Хусейн назвал русских верблюдами.

Таванати: Путин даст им информацию о пунктах базирования своих солдат и советников, как сделал это для Израиля перед его атаками. Трамп будет бомбить сирийские и иранские военные объекты, что приведёт к жертвам, а Россия не предпримет никаких ответных действий и станет оправдывать это отсутствием жертв среди россиян. Сирия и Иран также не ответят на удар, поскольку не осмелятся напасть на Израиль, как если бы удар нанесли США.

Будут те, кто станет оправдывать бездействие России, вновь говоря о невозмутимости и силе Путина и страхе Трампа и Израиля в ожидании следующего удара.

Рида, Алжир: Американский истеблишмент выбрал Обаму, который втянул всех в сирийскую трясину. Потом американский истеблишмент выбрал идиота Трампа, чтобы все начали бить друг друга, но народы региона не учатся на своих ошибках.

Мой вопрос: совершил ли Иран фатальную ошибку, когда решил принять участие в событиях в Сирии? Совершила ли такую же ошибку Россия?

#WednesdayWisdom #MakeMAGANotWar new #BenGarrison #cartoon #Syria #Russia #war #FalseFlags read the post at https://t.co/KaN9ejqodD#MAGA pic.twitter.com/ZGVDCeJZuN

— BenGarrison Cartoons (@GrrrGraphics) 11 апреля 2018 г.

Аль-Мутанаби: Для злорадствующих арабов-лицемеров: русские друзья достаточно пожертвовали собой в Сирии. История подтверждает мои слова: вспомните, как они поддерживали Гамаля Абдель Насера, Кубу и все остальные слабые страны. Что предложили арабы Сирии? Заговор, уничтожение, подчинение Западу и силам агрессии.

Шафик Сахилия: Я не думаю, что русские нанесут удар, поскольку они не реагируют, даже если удар совершается напрямую по их вооружёнными силам. Израиль ударил по Сирии несколько раз, но русские не вмешались и запретили сирийцам отвечать на эти нападения, и теперь Эрдоган контролирует северную часть Сирии под присмотром русских и не отдаёт им ничего взамен. Он отказывается вернуть Африн сирийцам, и он будет оставаться под контролем Турции, так что я боюсь, что Россия — реальный участник заговора против Сирии, цель которого лишить арабов будущего на всем Ближнем Востоке.

ALI_DZ: Русские заботятся только о своих интересах.

Доказательством тому является то, что они не предпринимают никаких ответных действий, если только жертвами не становятся их солдаты. Решение этой проблемы состоит в том, чтобы избегать русских солдат. За несколько минут до нападения Путину отправили срочную телеграмму, чтобы российские солдаты ушли в нужное время, а гибли арабы и мусульмане.

Мохаммед Абделла Аль-Хариси: Странное совпадение, что все страны, которые недавно посетил наследный принц Саудовской Аравии и с которыми он подписал контракты сна покупку оружия стоимостью несколько миллиардов долларов, являются ключевыми участниками агрессии против Сирии! Были ли совместные удары по Сирии и Ирану частью этих сделок? Является ли отравление шпиона в Лондоне (при помощи химического вещества!) частью попытки предотвратить ответную реакцию России из-за нежелания оказаться в международной изоляции, если она выступит на стороне Сирии?