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«Возможны большие перспективы в политической карьере Натальи Комаровой»
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«Возможны большие перспективы в политической карьере Натальи Комаровой» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Поездка губернатора Югры в Сирию — очень смелый шаг. Я думаю, это было бы невозможно сделать по собственной инициативе. Скорее всего, федеральная власть предложила ей участвовать во внешнеполитической деятельности. Это говорит о возможных больших перспективах в политической карьере Натальи Комаровой. Думаю, что в дальнейшем она может получить какую-то более высокую должность.
Возможно, главы других регионов последуют ее примеру. Внешнеполитическая деятельность находится в функции губернаторов. Но это произойдет в том случае, если появится такая необходимость у федерального центра.
С Сирией у Югры есть точки соприкосновения, поэтому можно налаживать сотрудничество. Визит Натальи Комаровой — это такая политическая поддержка Сирии».
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