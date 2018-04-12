«Возможны большие перспективы в политической карьере Натальи Комаровой»

«Поездка губернатора Югры Сирию — очень смелый шаг. Я думаю, это было бы невозможно сделать по собственной инициативе. Скорее всего, федеральная власть предложила ей участвовать во внешнеполитической деятельности. Это говорит о возможных больших перспективах в политической карьере Натальи Комаровой . Думаю, что в дальнейшем она может получить какую-то более высокую должность.

Возможно, главы других регионов последуют ее примеру. Внешнеполитическая деятельность находится в функции губернаторов. Но это произойдет в том случае, если появится такая необходимость у федерального центра.

С Сирией у Югры есть точки соприкосновения, поэтому можно налаживать сотрудничество. Визит Натальи Комаровой — это такая политическая поддержка Сирии».