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Сенатор Франц Клинцевич рассказал, зачем корабли РФ покинули Тартус
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Сенатор Франц Клинцевич рассказал, зачем корабли РФ покинули Тартус 

Вечерняя Москва 57 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее в СМИ появилась информация, что большинство российских боевых кораблей покинули сирийский порт Тартус и вышли в открытое море.
Такие выводы были сделаны на основе анализа спутниковых снимков.
На архивных снимках можно увидеть, что в порту находились 7 единиц военной техники. На снимке, который был сделан 11 апреля, в акватории порта отмечена лишь одна подводная лодка, передает издание «Невские Новости».
Член Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что выход кораблей в море — знак того, что российские военные готовы отразить любой удар противника.
— В силу сложившейся вокруг Сирии ситуации сегодня есть реальная угроза как нашим боевым кораблям и базам, так и сирийским военным объектам. Поэтому вполне возможно, что российские корабли снялись с причалов и вышли в море, — отметил сенатор в интервью ФАН.
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