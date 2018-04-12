Сенатор Франц Клинцевич рассказал, зачем корабли РФ покинули Тартус

Ранее в СМИ появилась информация, что большинство российских боевых кораблей покинули сирийский порт Тартус и вышли в открытое море.

Такие выводы были сделаны на основе анализа спутниковых снимков.

На архивных снимках можно увидеть, что в порту находились 7 единиц военной техники. На снимке, который был сделан 11 апреля, в акватории порта отмечена лишь одна подводная лодка, передает издание «Невские Новости».

— В силу сложившейся вокруг Сирии ситуации сегодня есть реальная угроза как нашим боевым кораблям и базам, так и сирийским военным объектам. Поэтому вполне возможно, что российские корабли снялись с причалов и вышли в море, — отметил сенатор в интервью ФАН.

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