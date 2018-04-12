Б. Нетаньяху призвал Иран «не испытывать решимость Израиля» 

Иерусалим, 12 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду вечером призвал Иран «не испытывать решимость Израиля», заявив, что его страна твердо ответит на агрессию со стороны Тегерана. Эти слова прозвучали в ходе выступления политика в Яд ва-Шем /мемориальном комплексе жертв Холокоста в Иерусалиме/.
По его словам, Израиль твердо ответит на агрессию со стороны Ирана, а в настоящее время сдерживает действия этой страны в Сирии.
В обнародованном в тот же день заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что Б. Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным вновь подчеркнул, что Израиль не допустит военного присутствия Ирана в Сирии.