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Б. Нетаньяху призвал Иран «не испытывать решимость Израиля»
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Б. Нетаньяху призвал Иран «не испытывать решимость Израиля» 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Иерусалим, 12 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду вечером призвал Иран «не испытывать решимость Израиля», заявив, что его страна твердо ответит на агрессию со стороны Тегерана. Эти слова прозвучали в ходе выступления политика в Яд ва-Шем /мемориальном комплексе жертв Холокоста в Иерусалиме/.
По его словам, Израиль твердо ответит на агрессию со стороны Ирана, а в настоящее время сдерживает действия этой страны в Сирии.
В обнародованном в тот же день заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что Б. Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным вновь подчеркнул, что Израиль не допустит военного присутствия Ирана в Сирии.
ИА Синьхуа: последние новости
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