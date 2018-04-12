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Более 1,5 тыс. боевиков покинули Думу за прошедшие сутки
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Более 1,5 тыс. боевиков покинули Думу за прошедшие сутки 

ТАСС 15 часов назад
ТАСС, 12 апреля. Более 1,5 тысячи боевиков и членов их семей воспользовались гуманитарным коридором в районе населенного пункта Эль-Вафидин за прошедшие сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска Эль-Вафидин было выведено 1521 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 40 автобусах на север провинции Алеппо", — говорится в сообщении.
Минобороны ведет трансляцию их вывода на своем сайте. Всего с 1 апреля из города Дума вывезено 13504 боевика и членов их семей. В военном ведомстве уточнили, что всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты выведено 166 644 человека.
Ранее в Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, находившимся под контролем группировки "Джейш аль-Ислам", теперь правительственные силы контролируют всю Восточную Гуту.
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