Более 1,5 тыс. боевиков покинули Думу за прошедшие сутки

ТАСС , 12 апреля. Более 1,5 тысячи боевиков и членов их семей воспользовались гуманитарным коридором в районе населенного пункта Эль-Вафидин за прошедшие сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ

"За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска Эль-Вафидин было выведено 1521 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 40 автобусах на север провинции Алеппо", — говорится в сообщении.

Минобороны ведет трансляцию их вывода на своем сайте. Всего с 1 апреля из города Дума вывезено 13504 боевика и членов их семей. В военном ведомстве уточнили, что всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты выведено 166 644 человека.