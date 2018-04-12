Политолог: США будут избегать столкновений с Россией в Сирии

В минувший понедельник после появления сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в течение 24 или 48 часов, не исключив при этом военные действия. В среду Трамп, казалось, подтвердил скорое нанесение удара по Сирии, написав в Twitter, что России, которая обещала сбивать все ракеты, выпущенные по САР, стоит быть готовой, так как «они скоро прилетят», но спустя всего несколько минут американский лидер выступил в противоположном ключе, предложив России остановить гонку вооружений и вообще налаживать отношения, в том числе в сфере экономики.

Ситуация в Думе схожа с той, что происходила почти ровно год назад. Тогда в начале апреля сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником она назвала правительственные войска Сирии, которые решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Не дожидаясь расследования, в ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому «Шайрат» в сирийской провинции Хомс , откуда, по мнению Вашингтона, была проведена химическая атака. По данным Пентагона, всего по «Шайрату» были выпущены 59 ракет. Тогда обошлось небольшим количеством жертв — по разным данным, до 10 человек — и некоторыми потерями техники.

Осторожный подход

Турции, Американский эксперт полагает, что США будут осторожно действовать в военном плане по ряду причин. «Во-первых, в Сирии вовлечено настолько много различных сторон, что риск эскалации велик. Очевидно, русские и иранцы значительно вовлечены, в том числе поддерживая сирийское правительство. Иорданцы и Израиль вовлечены (в конфликт — ред.), в особенности в районе Голанских Высот», — рассказал Джонс РИА Новости, отметив также и участие Саудовской Аравии ОАЭ в сирийском конфликте.

Кроме того, по мнению эксперта, «никто из американских официальных лиц, включая самого президента, не заинтересован в войне из-за Сирии» с Россией. Он отметил, что Сирия не является «ключевым интересом» для Соединенных Штатов.

"Что это может отражать, так это то, что последние пару месяцев новый советник по нацбезопасности Джон Болтон делал весьма жесткие заявления по РФ. Но я не думаю, что США будут предпринимать действия, которые бы значительно увеличили возможность войны с Россией. Это попросту слишком опасно сейчас", — так прокомментировал Джонс высказывания Сандерс.

Помехи ударам по Сирии

Установленный самим Трампом дедлайн по принятию решения истек в среду. Джонс полагает, что помехой тому стали три вещи.

"Первая — любое использование военной силы в Сирии должно быть скоординировано, по крайней мере, с рядом стран в регионе", — подчеркнул эксперт. Вторая причина — это внутренние вопросы, и главным образом — расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера и прошедшие обыски у адвоката Трампа. «И, в третьих, новый советник по нацбезопасности находится в должности менее недели», — подытожил Джонс.

Собеседник агентства высказал предположение, что США могут пойти на шаг, схожий с тем, что был предпринят в прошлом году. Впрочем, в этот раз Трамп уже не застанет никого врасплох, поскольку все знают, что ответ будет, о чем он сам открыто заявил.

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