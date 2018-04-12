Политолог: США будут избегать столкновений с Россией в Сирии 

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США будут осторожно действовать в Сирии и не станут предпринимать военных действий, которые могли бы привести к прямому столкновению с вооруженными силами России и, как следствие, полномасштабной войне, полагает Сес Джонс, советник программы по международной безопасности экспертного Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.
В минувший понедельник после появления сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в течение 24 или 48 часов, не исключив при этом военные действия. В среду Трамп, казалось, подтвердил скорое нанесение удара по Сирии, написав в Twitter, что России, которая обещала сбивать все ракеты, выпущенные по САР, стоит быть готовой, так как «они скоро прилетят», но спустя всего несколько минут американский лидер выступил в противоположном ключе, предложив России остановить гонку вооружений и вообще налаживать отношения, в том числе в сфере экономики.
Ситуация в Думе схожа с той, что происходила почти ровно год назад. Тогда в начале апреля сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником она назвала правительственные войска Сирии, которые решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Не дожидаясь расследования, в ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому «Шайрат» в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была проведена химическая атака. По данным Пентагона, всего по «Шайрату» были выпущены 59 ракет. Тогда обошлось небольшим количеством жертв — по разным данным, до 10 человек — и некоторыми потерями техники.
Осторожный подход
Американский эксперт полагает, что США будут осторожно действовать в военном плане по ряду причин. «Во-первых, в Сирии вовлечено настолько много различных сторон, что риск эскалации велик. Очевидно, русские и иранцы значительно вовлечены, в том числе поддерживая сирийское правительство. Иорданцы и Израиль вовлечены (в конфликт — ред.), в особенности в районе Голанских Высот», — рассказал Джонс РИА Новости, отметив также и участие Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ в сирийском конфликте.
Кроме того, по мнению эксперта, «никто из американских официальных лиц, включая самого президента, не заинтересован в войне из-за Сирии» с Россией. Он отметил, что Сирия не является «ключевым интересом» для Соединенных Штатов.
В ходе брифинга в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на вопрос журналистов, возможно ли прямое столкновение американских и российских вооруженных сил в Сирии, сообщила, что рассматриваются «все варианты».
"Что это может отражать, так это то, что последние пару месяцев новый советник по нацбезопасности Джон Болтон делал весьма жесткие заявления по РФ. Но я не думаю, что США будут предпринимать действия, которые бы значительно увеличили возможность войны с Россией. Это попросту слишком опасно сейчас", — так прокомментировал Джонс высказывания Сандерс.
Помехи ударам по Сирии
Установленный самим Трампом дедлайн по принятию решения истек в среду. Джонс полагает, что помехой тому стали три вещи.
"Первая — любое использование военной силы в Сирии должно быть скоординировано, по крайней мере, с рядом стран в регионе", — подчеркнул эксперт. Вторая причина — это внутренние вопросы, и главным образом — расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера и прошедшие обыски у адвоката Трампа. «И, в третьих, новый советник по нацбезопасности находится в должности менее недели», — подытожил Джонс.
Собеседник агентства высказал предположение, что США могут пойти на шаг, схожий с тем, что был предпринят в прошлом году. Впрочем, в этот раз Трамп уже не застанет никого врасплох, поскольку все знают, что ответ будет, о чем он сам открыто заявил.
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