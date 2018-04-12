США разработают управляемые ракеты за 2 млрд долларов

Управление по работе с подрядными организациями армии США опубликовало заявку о поиске компаний для «разработки и доработки технологий производства управляемых ракет» и авиационных технологий.

«Работы по настоящему подряду включают разработку технологий, которые позволили бы усовершенствовать все процессы, связанные с применением управляемого ракетного оружия, увеличить его радиус действия, расширить зону действия средств ПВО и обеспечить мобильным силам возможность поражать цели на ходу», — говорится в документе, передает RT.

На разработку таких проектов планируется потратить 2 млрд долларов. Соглашение с выбранным подрядчиком заключат на 10 лет.

Также в документе подчеркивается, что иностранные компании, желающие заключить соглашение с американской стороной, могут столкнуться с «ограничениями», которые помешают им «принять участие в данной деятельности».

«Находящиеся в иностранной собственности, под иностранным контролем или подвергающиеся иностранному влиянию компании информируются о том, что к ним могут быть применены обусловленные соображениями безопасности ограничения, которые могут помешать им принять участие в данной деятельности», — говорится в заявке.

Разработка ракетных технологий должна будет помочь Пентагону в выполнении задач как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе, отмечается в документе.

Напомним, в среду президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии . Перед этим он обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии. Утверждалось, что эта атака должна стать мощнее прошлогодней, когда был нанесен удар по военной базе в провинции Хомс