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За сутки из Восточной Гуты вывели более 1,5 тысячи боевиков
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За сутки из Восточной Гуты вывели более 1,5 тысячи боевиков
РИА Новости
37 минут назад
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РИА НОВОСТИ
. ЗА СУТКИ ПО ГУМКОРИДОРУ ЧЕРЕЗ ПУНКТ ПРОПУСКА «МУХАЙЯМ АЛЬ-ВАФЕДИН» В ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ ВЫВЕДЕНО БОЛЕЕ 1,5 ТЫС БОЕВИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ —
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