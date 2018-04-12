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За сутки из Восточной Гуты вывели более 1,5 тысячи боевиков
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За сутки из Восточной Гуты вывели более 1,5 тысячи боевиков 

РИА Новости 37 минут назад
РИА НОВОСТИ. ЗА СУТКИ ПО ГУМКОРИДОРУ ЧЕРЕЗ ПУНКТ ПРОПУСКА «МУХАЙЯМ АЛЬ-ВАФЕДИН» В ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ ВЫВЕДЕНО БОЛЕЕ 1,5 ТЫС БОЕВИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ — МИНОБОРОНЫ РФ
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