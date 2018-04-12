При обстреле контролируемой Пакистаном части Кашмира пять человек получили ранения

Исламабад , 12 апреля / Синьхуа / — Индийские войска открыли огонь по контролируемой Пакистаном части Кашмира, в результате пять пакистанских мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили в армии Пакистана.

В заявлении ВС Пакистана сообщается, что в среду индийские войска со своей стороны открыли огонь по мирным жителям в контролируемой Пакистаном части Кашмира, в результате чего пять мирных жителей получили ранения, в том числе три женщины. В ответ на это пакистанские войска открыли огонь по индийским военнослужащим.

В нем говорится, что это второй за последнюю неделю обстрел с индийской стороны контролируемой Пакистаном части Кашмира.