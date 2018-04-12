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Саша Барон Коэн сыграет израильского героя
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Саша Барон Коэн сыграет израильского героя 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Саша Барон Коэн подписался на участие в новом 6-серийном шоу Netflix «Шпион». В драме, основанной на реальных событиях, звезда «Бората» сыграет легендарного шпиона Эли Коэна.
Коэн в начале 1960-х гг. перебрался в Дамаск, где под прикрытием шпионил в пользу Израиля. Он сумел войти в высшие круги сирийского общества и получил доступ к военной и политической элите. Его работа и связи оказали огромное влияние на формирование Ближнего Востока.
В 1965 году Коэна разоблачили и прилюдно казнили в Дамаске.
Гидеон Рафф («Родина», «Военнопленные») снимет сериал «Шпион» по собственному сценарию.
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