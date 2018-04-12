Саша Барон Коэн сыграет израильского героя

Саша Барон Коэн подписался на участие в новом 6-серийном шоу Netflix «Шпион». В драме, основанной на реальных событиях, звезда «Бората» сыграет легендарного шпиона Эли Коэна.

Коэн в начале 1960-х гг. перебрался в Дамаск , где под прикрытием шпионил в пользу Израиля . Он сумел войти в высшие круги сирийского общества и получил доступ к военной и политической элите. Его работа и связи оказали огромное влияние на формирование Ближнего Востока.

В 1965 году Коэна разоблачили и прилюдно казнили в Дамаске.

Гидеон Рафф («Родина», «Военнопленные») снимет сериал «Шпион» по собственному сценарию.