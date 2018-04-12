Британский комик Саша Барон Коэн сыграет роль израильского шпиона в сериале Netflix

НЬЮ-ЙОРК , 12 апреля. / ТАСС /. Британский комедийный актер Саша Барон Коэн , известный по фильмам «Диктатор» (The Dictator, 2012) и «Борат» (Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, 2006), сыграет главную роль в мини-сериале «Шпион» (The Spy), посвященном израильскому разведчику Эли Коэну. Телефильм готовится запустить в производство американская компания потокового видео Netflix. Об этом сообщил американский портал Deadline.

Картина, которая будет состоять из шести серий, расскажет о жизни Эли Коэна, сотрудника «Моссад», который работал в Сирии в 60-х годах прошлого столетия. Он активно занимался разведывательной деятельностью, передавая стратегически важную информацию израильтянам. В 1965 году Коэн был арестован и в феврале того же года приговорен к смертной казни через повешение.

Известно, что режиссером и сценаристом станет Гидеон Рафф, который участвовал в создании сериалов «База Куантико» (Quantico, выходит с 2015 года), «Родина» (Homeland, выходит с 2011 года) и «Военнопленные» (Hatufim, 2009-2012). Продюсированием «Шпиона» займутся компания Legende Films и Ален Голдман, известный по работе над фильмами «99 франков» (99 francs, 2007), «Багровые реки» (Les rivieres pourpres, 2000). Премьера телефильма запланирована на текущий год.