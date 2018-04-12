Глава Киргизии совершил официальный визит в Турцию

Киргизия и Турция договорились о защите инвестиций и сотрудничестве в области сельского хозяйства, спорта и стандартизации. Соглашения об этом подписаны в рамках официального визита президента КР Сооронбая Жээнбекова в Анкару

Турция стала первой страной дальнего зарубежья, куда Сооронбай Жээнбеков отправился в качестве главы Киргизии отнюдь не случайно. По крайней мере, официальные источники объясняют выбор тем, что Анкара первой признала суверенитет горной республики и, опять же, одной из первых открыла в Бишкеке свое диппредставительство. Странам также удалось установить выгодные экономические отношения. Объем турецких инвестиций в Киргизию оценивается в миллиард долларов. Власти двух стран, тем не менее, надеются, что визит Жээнбекова позволит в перспективе увеличить объем торговли и взаимных капиталовложений.

— Имеется много общих планов в торгово-экономической, инвестиционной, энергетичес-кой и культурной сферах, — заявил в Анкаре Сооронбай Жээнбеков. — В связи с этим предлагается провести в Бишкеке очередной саммит Совета тюркоязычных государств в 2018 году. Также необходимо активизировать сотрудничество торговых палат, создать между нашими странами деловой совет.

— Экономическое сотрудничество является приоритетным в наших двусторонних отношениях, — поясняет посол КР в Анкаре Ибрагим Жунусов . — Турция — крупный торговый партнер республики. Имеется договоренность об увеличении товарооборота между странами до миллиарда долларов.

— В данное время товарооборот между Турцией и Киргизстаном составляет около 400 миллионов долларов, что не в полной мере соответствует нашим возможностям, — добавляет посол Турции в Бишкеке Женгиз Камиль Фырат. — Поэтому мы преследуем цель увеличить эту сумму. Есть точки соприкосновения и в сфере инвестиций. Мы можем привлечь финансирование в модернизацию аэропортов КР, добычу полезных ископаемых, туризм, развитие животноводства, а также малых и средних ГЭС.

Официальная Анкара, вместе с тем, рассчитывает укрепить с Киргизией не только экономическое, но и гуманитарное сотрудничество. Как утверждает Женгиз Камиль Фырат, его страна хотела бы открыть в КР новые учебные заведения и центр, который бы занялся популяризацией в республике турецкого языка.

Вместе с тем Товарооборот Киргизии и Турции в течение последних пяти лет достиг пика в 2014 году, составив 487,1 миллиона долларов. В 2015-м объем торговли снизился до 371,6 миллиона. В 2016-м наметился рост до 410 миллионов, а в 2017 году товарооборот достиг 420 миллионов долларов.

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