США намерены потратить $2 млрд на разработку управляемого ракетного оружия

Соединённые Штаты готовы потратить $2 млрд на развитие ракетных технологий. Американские военные планируют усовершенствовать управляемое ракетное оружие, увеличить радиус его действия, а также расширить возможности средств ПВО. Об этом говорится в заявке управления по работе с подрядными организациями армии США, с текстом документа ознакомился RT. В экспертном сообществе отмечают, что Соединённые Штаты не первое десятилетие пытаются увеличить дальность и точность своих ракет, однако на сегодня американские технологии уступают российским.

Соединённые Штаты планируют заняться «разработкой и доработкой технологий производства управляемых ракет», а также авиационных технологий. Соответствующий документ опубликован управлением по работе с подрядными организациями армии США. Эта структура ищет подрядчиков по поручению Пентагона

«Работы по настоящему подряду включают разработку технологий, которые позволили бы усовершенствовать все процессы, связанные с применением управляемого ракетного оружия, увеличить его радиус действия, расширить зону действия средств ПВО и обеспечить мобильным силам возможность поражать цели на ходу», — говорится в документе.

Как указывается в контракте управления армии США, на разработку таких проектов планируется потратить $2 млрд

Соглашение с выбранным подрядчиком заключат на десять лет.

Между тем в документе подчёркивается, что иностранные компании, желающие заключить соглашение с американской стороной, могут столкнуться с «ограничениями», которые помешают им «принять участие в данной деятельности».

«Находящиеся в иностранной собственности, под иностранным контролем или подвергающиеся иностранному влиянию компании информируются о том, что к ним могут быть применены обусловленные соображениями безопасности ограничения, которые могут помешать им принять участие в данной деятельности», — говорится в заявке.

«Вбрасывают такие деньги»

Разработка ракетных технологий должна будет помочь Пентагону в выполнении задач как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе, отмечается в документе.

«Цель — привлечь инновационные технологии и стимулировать разработку технологий и опытных образцов, а также передовых производственных методов, необходимых для выполнения задач Министерства обороны в области развития авиации и управляемого ракетного оружия как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — подчёркивается в документе.

Начиная с 2000-х гг. в Соединённых Штатах стартовали проекты по ракетам класса «воздух — воздух», «воздух — земля», по зенитно-ракетным комплексам, рассказал в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков . Предполагалось, что США удастся увеличить как дальность полёта этих ракет, так и их точность. Однако сегодня, отметил он, американские ракеты уступают российским по ряду параметров.

«Американские технологии, например тот же зенитно-ракетный комплекс Patriot, уступает нам по дальности. У него эффективная дальность 100 км обеспечивается только одним условием — если в контуре управления этой ракеты находится самолёт АВАКС, который передаёт ЗРК информацию о том, что к нему приближаются воздушные цели. Без этого ЗРК Patriot работает на дальности до 60 км. Наши С-300, С-400 по этим параметрам опережают его в два-три раза», — подчеркнул Алексей Леонков.

Заявленная американским агентством сумма $2 млрд, по словам эксперта, говорит о том, что вопрос развития технологии создания ракет стоит для Соединённых Штатов достаточно остро.

«Наши дальние и сверхдальние ракеты, «Калибры», которые демонстрировала наша стратегическая авиация, я уже не говорю про заявление президента России Владимира Путина о том, что у нас есть ракеты с неограниченной дальностью, — всё это заставило их подумать, а что у них есть на самом деле. Они существенно отстали, поэтому сейчас вбрасывают такие деньги», — отметил в разговоре с RT эксперт.

1 марта 2018 года российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. В частности, президент рассказал о возможностях ракетного комплекса «Сармат», который придёт на смену комплексу «Воевода».

«США и Россия сделают всё, чтобы избежать конфликта»

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о возможности военного ответа США на химическую атаку, которую якобы осуществили в городе Думе правительственные войска Сирии . При этом никаких подтверждений причастности властей арабской республики к инциденту Вашингтон не предоставил.

По данным The New York Times, президент США и его советники рассматривают возможность нанесения массированного удара по территории арабской республики. В апреле 2017 года, напомним, Соединённые Штаты выпустили по военной базе в САР более 50 ракет «Томагавк». Сейчас, по данным NYT, в Вашингтоне также рассматривают вариант нанесения именно ракетного, а не авиационного удара.

11 апреля Трамп призвал Россию «приготовиться» в связи с возможным ударом по Сирии, о чём он написал в своём аккаунте в Twitter.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят — новые, «умные», классные! Нечего иметь дело с животным-душегубом, которое травит свой народ газом и получает от этого удовольствие!» — написал Трамп.

В ответ на заявление президента США официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что «умные» ракеты американского лидера должны быть направлены против террористов, а не законного правительства Сирии.

«Умные» ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Позже в Белом доме подчеркнули, что Трамп не принял окончательного решения по возможному удару по Сирии.

«Это просто один из вариантов действий, которые президент может предпринять, а может не предпринять», — сказала представитель Белого дома Сара Сандерс

И Россия, и Соединённые Штаты будут делать всё, чтобы избежать военных столкновений в Сирии.

Уверенность в этом высказал бывший советник госдепартамента Фредерик Хоф.