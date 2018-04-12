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Центр по примирению: Восточная Гута перешла под контроль властей Сирии
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Центр по примирению: Восточная Гута перешла под контроль властей Сирии 

RT на русском 12 апреля 2018
Фото: ИА Regnum
Правительственные войска Сирии водрузили государственный флаг в городе Дума, что ознаменовало взятие Восточной Гуты под контроль. Об этом заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.
«Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской арабской республики. Водружённый государственный флаг над зданием… города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно — над Восточной Гутой в целом», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, подразделения военной полиции России будут осуществлять контроль по соблюдению правопорядка во время перехода Думы под контроль правительства Сирии.
Ранее стало известно, что российская военная полиция начнёт работу в Думе с 12 апреля.
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