Помпео: Трамп намерен исправить «вопиющие ошибки» соглашения с Ираном

"Президент Трамп готов к работе с нашими партнерами над пересмотром Всеобъемлющего плана действий с тем, чтобы исправить его наиболее вопиющие ошибки. Если меня утвердят (на посту госсекретаря), то для меня немедленно станет личным приоритетом работа с этими партнерами с тем, чтобы посмотреть, достижимо ли такое исправление. Ставки высоки для всех, особенно для Ирана", — говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые распространил Белый дом.