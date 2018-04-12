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Помпео: Трамп намерен исправить «вопиющие ошибки» соглашения с Ираном
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Помпео: Трамп намерен исправить «вопиющие ошибки» соглашения с Ираном 

РИА Новости 41 минуту назад
ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп намерен исправить «вопиющие ошибки» соглашения по атому с Ираном, заявил директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео.
"Президент Трамп готов к работе с нашими партнерами над пересмотром Всеобъемлющего плана действий с тем, чтобы исправить его наиболее вопиющие ошибки. Если меня утвердят (на посту госсекретаря), то для меня немедленно станет личным приоритетом работа с этими партнерами с тем, чтобы посмотреть, достижимо ли такое исправление. Ставки высоки для всех, особенно для Ирана", — говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые распространил Белый дом.
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