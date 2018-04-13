Почему Вашингтону необходим военный конфликт? 

Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика» Словно инопланетные похитители вашингтонская криптократия захватила в заложники Дональда Трампа и он от этого окончательно потерял рассудок. Как еще можно объяснить его утренний твит в среду о готовности в любой момент направить на российских военных в Сирии ∎отличные, новые и ∎умные∎ ракеты. Конечно, все еще есть надежда, что в Пентагоне остались разумные люди, которые сделают все, чтобы объявленная атака, если она состоится, будет максимально сдержанной и минимально провокационной. Другими словами, американские военачальники будут бомбить те места в Сирии, где нет русских и иранцев (после, разумеется, предупреждения), а также развернут в безопасной удаленности свои подводные и надводные платформы для запуска крылатых ракет и подъема самолетов-невидимок. А после завершения новой версии ∎Шока и трепета∎ будет объявлено, что Асад получил самую большую в своей жизни порку, а русским и иранцам был послан как никогда четкий месседж, отмечает американский информационный портал zerohedge.com. Все это не означает, что сирийская Дума — это Сараево 1914 г., к тому же сейчас апрель, а не июль. Тем не менее, до появления второго, уже миротворческого твита Трампа, весь мир, включая Уолл-Стрит, находились в крайне напряженном состоянии. Давайте называть вещи своими именами: в Сирии идет жестокая гражданская война, в которой обе стороны совершили немало ужасных злодеяний. Существуют документально подтвержденные факты того, что так называемые повстанцы (или противники Башара Асада) обладают химическим оружием и они не раз инсценировали ложные газовые атаки, в то время как 1300 тонн ядовитого инвентаря сирийского правительства были уничтожены под наблюдением Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Россия созывает открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрозами США ударить по Сирии. Встреча пройдет в пятницу в 17 часов по московскому времени. Ранее в Нью-Йорке уже обсудили действия Вашингтона и его союзников.
Учитывая это, кто может с полной уверенностью сказать, что за возможным использованием хлорного газа в прошлую субботу в Думе ответственны военные Асада или повстанцы? Или, возможно, это была очередная умышленная ложная атака, которую устроили джихадисты. ∎Доказательства∎ поступают в основном от борющихся с режимом Асада оппозиционных сил. К ним относится Центр документации нарушений (Violations Documentation Center), финансируемая Джорджем Соросом антироссийская организация. Другая — ∎Белые каски∎ (White Helmets), которая содержится на деньги США и Великобритании и работает исключительно на удерживаемых повстанцами территориях. Безусловно, американские спецслужбы могут взломать любой электронный почтовый ящик и прочитать направленное с любого телефона в мире сообщение. Но они не могут, находясь в Вашингтоне, определить, являются ли показанные на видео трупы жертвами пуль, бомб, разрушившихся зданий или газообразного хлора. Для этого необходимо приехать в Думу и провести там необходимые химические тесты. Кроме того, даже если тщательное расследование было бы завершено, почему Вашингтон берет на себя право наказывать любого международного преступника? Асад, кстати, никогда не нападал и не угрожал США. Единственное доказательство, которое мы имеем на сегодняшний день — это видео, размещенное в интернете группой Douma Revolution, которая, как известно, сотрудничает с террористической организацией ∎Джейш аль-Ислам∎ (∎Армия Ислама∎). Но даже если Асад виноват, для чего необходимо бомбить Сирию, если Трамп не хочет менять там режим?Сегодня уже слишком поздно волочить Асада за джипом, как это сделали ливийские повстанцы с Муаммаром Каддафи. Асад, не без помощи России и Ирана, уже выиграл гражданскую войну. Единственная вещь, к чему приведет новая попытка смены режима — воскрешение остатков ИГИЛ и повторное расползание хаоса по всему Ближнему Востоку.
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США подняли в воздух командный центр «Судного дня» США готовятся к военным действиям против Сирии Удар Израиля по Сирии — подготовка для операции США? Из всего этого можно сделать один вывод. Окружившие Трампа неоконсерваторы во главе с советником Джоном Болтоном сознательно толкают Белый дом к военному конфликту с ∎главными врагами∎ — Ираном и Россией. Увеличив оборонный бюджет до гигантских $720 млрд, криптократия вместе со своими союзниками в военно-промышленных, разведывательных и парламентских кругах используют максимально воинственную риторику (а иногда и провокационные действия) по отношению к России и Ирану для того, чтобы увеличить расходы на национальную безопасность, или свою кормушку, до $1 трлн. Эти огромные бюджетные средства позволят содержать бесчисленное количество аналитических центров, НКО и лоббистов по всей Америке и за рубежом. С тех пор как США потеряли своего единственного реального врага в 1991 г., Вашингтон стал столицей войны. Сегодня он ставит под угрозу весь мир, играя своими военными мускулами, организуя государственные перевороты и незаконную иностранную интервенцию. Так, что не следует ожидать в ближайшее время какого-либо смягчения агрессивной политики Трампа.