В США посчитали «слабаками» российских моряков и летчиков

Популярное в США сетевое издание об автомобилях по случаю обострения военно-политической ситуации в Сирии опубликовало большую статью о превосходстве американского флота и авиации над российскими войсками тех же видов.

По мнению авторов статьи Тайлера Роговея и Джозефа Тревитика, российские моряки и летчики уступают противнику и количеством, и качеством своего вооружения, а значит неминуемо потерпят поражение в случае боевого контакта и понесут большие потери. Исходя из этого, журналисты предполагают, что русские будут отбиваться от американцев в Сирии прежде всего ракетами и дронами, а не пилотируемыми самолетами и кораблями.

При этом российские ракеты скорее всего полетят не на запад, а на восток — в те районы на востоке Сирии, которые контролируются американскими союзниками и где расположены военные США. «Особенно привлекательной целью будет военная база, расположенная недалеко от города Эт-Танф вблизи связки иорданской, иракской и сирийской границ», — отмечает издание.

В том случае, если американские базы в Сирии полетят бомбить самолеты, пишут авторы, они будут сбиты американскими истребителями F-22 Raptor.

Общий вывод публикации сводится к обращению к русским хорошенько подумать, стоит ли из-за Башара Асада подвергаться такой большой опасности, которую представляют собой американские военные.