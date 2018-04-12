Датский эксперт: вот я удивлюсь, если русские в самом деле ударят по кораблям США

Российский посол в Ливане заявил, что Россия нанесет ответный удар по любому, кто выпустит ракеты по Сирии . В это датскому эксперту верится с трудом.

«Бряцание оружием», — так отзывается Флемминг Сплидсбёль (Flemming Splidsboel), старший научный сотрудник Датского института международных отношений, об угрозах российского посла в Ливане в адрес международного сообщества.

Ранее посол заявил агентству «Рейтер» (Reuters), что любая американская ракета, выпущенная в сторону Сирии, будет сбита. И предупредил, что площадки, с которых будут производиться запуски, станут мишенью для ответных ударов.

«Вот я удивлюсь, если русские и впрямь ударят по американскому военному кораблю в Средиземном море, выпусти тот ракеты против Сирии», — говорит датский эксперт по России.

В настоящий момент весь мир ожидает, чем ответят американцы, французы и британцы, которые на выходных пообещали ответные действия на предполагаемую химическую атаку на сирийский город Дума , за которой якобы стоит сирийский режим.

Защита интересов в Сирии

Режим Асада пользуется расположением России, однако целый ряд западных стран, включая США , встал на сторону повстанцев, после чего внутрисирийское противостояние вылилось в опосредованную войну между Россией и Западом.

«Я рассматриваю заявление посла как своего рода наступательную защиту своих союзников. Русские защищают свои интересы. Заявление можно рассматривать и как указующий перст: любая атака повлечет за собой последствия, хотя, честно сказать, мне сложно себе представить, какие именно», — признается Флемминг Сплидсбёль.

«Думаю, американцы в скором времени объявят, что поступят как собирались, так что русские могут начинать прятаться по своим убежищам», — предположил Сплидсбёль.

Можно ли считать тон посла признаком того, что русские уверены в своих силах?

«Они, разумеется, считают, что могут позволить себе что угодно в этом роде. Но налицо и некоторая их уязвимость. Они нервничают, как бы чего не случилось. Будущая атака, может, и не станет решающей, но определенные последствия возымеет», — считает Сплидсбёль.

ВОЗ : несколько сот человек пострадали

Совете безопасности ООН Россия на предложение США расследовать, что же на самом деле произошло в сирийской Думе, наложила вето. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня осудила атаку, сообщив, что в общей сложности были госпитализированы порядка 500 человек с симптомами химического отравления. Кроме того, пострадали две больницы.

«ВОЗ напоминает участникам конфликта, что они обязаны отказаться от любых нападений на больницы и медицинский персонал. Всякое применение химических вооружений запрещено международным правом», — подчеркивает организация.