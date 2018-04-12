Генсек ООН и «пятерка» постоянных членов СБ обсудили Сирию 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с постоянными представителями пяти стран-постоянных членов Совета Безопасности всемирной организации ситуацию в Сирии, передает ТАСС. Встреча состоялась на фоне непринятия трех резолюций по расследованию химических атак в арабской республике.
Генсек «сожалеет, что Совет до сих пор не смог прийти к компромиссу по этому вопросу», говорится в заявлении пресс-службы ООН. Гутерреш призвал не забывать, что «в итоге наши усилия должны быть направлены на то, чтобы положить конец ужасным страданиям сирийского народа», отметили во всемирной организации.
Во вторник Совбез проголосовал по двум проектам резолюций об учреждении и мандату нового механизма расследования случаев использования химического оружия в Сирии. Документ, предложенный США, заблокировала РФ. Российский проект не был принят, так как не получил необходимые девять голосов в поддержку. После этого Россия представила еще один проект резолюции в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу. Этот документ также не набрал нужное количество голосов.