Генсек ООН и «пятерка» постоянных членов СБ обсудили Сирию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с постоянными представителями пяти стран-постоянных членов Совета Безопасности всемирной организации ситуацию в Сирии , передает ТАСС . Встреча состоялась на фоне непринятия трех резолюций по расследованию химических атак в арабской республике.

Генсек «сожалеет, что Совет до сих пор не смог прийти к компромиссу по этому вопросу», говорится в заявлении пресс-службы ООН. Гутерреш призвал не забывать, что «в итоге наши усилия должны быть направлены на то, чтобы положить конец ужасным страданиям сирийского народа», отметили во всемирной организации.