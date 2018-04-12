«Сирийцы — народ гордый». Эксперт о заявлении советника Асада

Советник президента Сирии Бусейна Шаабан назвала действия Запада в отношении САР психологической войной и заявила, что после освобождения Восточной Гуты армия САР планирует освободить всю оставшуюся часть страны.

"Следующим этапом после освобождения Гуты является освобождение каждой песчинки сирийской земли", — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин».

Запад ранее обвинил сирийскую правительственную армию в химатаке на город Дума в районе Восточная Гута под Дамаском МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР.

По словам Шаабан, то, что сейчас происходит — это «психологическая война, через которую Запад хочет показать силу после своего провала».

"Мы не боимся войны и будем к ней готовы, если она случится. Правила ведения войны изменились в пользу Дамаска. И мы сегодня в лучшей форме, чем были раньше", — добавила она.

"Такие заявления сирийской стороны правомерны, поскольку народ Сирии в основной своей массе поддерживает руководство страны, прежде всего (президента) Башара Асада . Я в этом убеждался, когда посещал Сирию неоднократно после начала конфликта. Асад — действительно харизматическая фигура. Здесь нужно еще отметить, что сирийцы — это народ гордый, народ, который уважает свою историю и гордится своей цивилизацией. Сирия — это перекресток цивилизаций, здесь встречались и цивилизация эллинская, и римская, и османская, и, разумеется, арабская. Здесь издавна соседствуют и различные толки ислама, и различные христианские деноминации. Все они внесли свой вклад в сирийскую историю, становление сирийского государства и во многом уникальной сирийской цивилизации. Поэтому неудивительно, что нынешнее психологическое, пропагандистское и военное давление на Сирию встречает такой решительный отпор", — сказал Борис Долгов.

Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии взяли под контроль город Дума — последний оплот боевиков в Восточной Гуте.

"Водруженный государственный флаг над зданием… города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно — над Восточной Гутой в целом", — сказал начальник Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко

Как сообщило в четверг Минобороны РФ, в Думе начала работать российская военная полиция. Ее задача — следить за правопорядком при передаче города под контроль официального Дамаска.

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